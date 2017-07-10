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Buradasınız : » » İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 938,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 938,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 141,4 141,6 140 140,2
Cumhuriyet Ata Lira 932 947 923 938
22 Ayar Bilezik(Gr.) 129,1 133,1 127,5 131,5
Lira(Tam) Ziynet 910 929 902 920
Yarım Ziynet 454 464 451 461
Çeyrek Ziynet 227 232 225 230
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