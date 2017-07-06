  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 957,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 957,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA   PERŞEMBE    
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 141,4 141,6 142,8 143
Cumhuriyet Ata Lira 932 948 941 957
22 Ayar Bilezik(Gr.) 129 133 130,2 134,2
Lira(Tam) Ziynet 911 929 920 938
Yarım Ziynet 455 465 460 470
Çeyrek Ziynet 228 233 230 235
Etiketler: kapalıçarşı altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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