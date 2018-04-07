İstanbul ihracatta 78 ilin toplamını geride bıraktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ilinin toplam ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 artarak. 40 milyar 161 milyon 157 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu ihracatın 17 milyar 156 milyon 672 bin dolarlık kısmını ise tek başına İstanbul karşıladı. İstanbul böylece, Türkiye'nin ihracatının yüzde 42,7'sini sırtladı.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli dışında kalan Türkiye'nin 78 ilinin toplam ihracatı 15 milyar 673 milyon 263 bin dolar oldu. Böylece İstanbul, tek başına 78 ilden de daha fazla ihracat gerçekleştirdi.

8 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

Bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen ihracat miktarı bakımından İstanbul'u 3 milyar 785 milyon 262 bin dolarla Bursa, 3 milyar 545 milyon 961 bin dolarla Kocaeli ve 2 milyar 493 milyon 294 bin dolarla İzmir takip etti.

Ankara 1 milyar 776 milyon 103 bin dolarla, Gaziantep 1 milyar 675 milyon 676 bin dolarla, Sakarya 1 milyar 472 milyon 726 bin dolarla ve Manisa 1 milyar 9 milyon 589 bin dolarla 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren iller arasında yer aldı.

Yılın ilk çeyreğinde Kars 175 bin dolarlık, Bayburt 177 bin dolarlık, Tunceli 184 bin dolarlık, Bingöl 292 bin dolarlık ve Ardahan da 362 bin dolarlık dış satımla 1 milyon doların altında ihracat yapan iller oldu.

20 ilin ihracatı azaldı

Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Türkiye'nin 81 ilinin 20'sinin ihracatı azaldı, 61'inin ise arttı.

İhracatında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan il ise Trabzon oldu. Trabzon'un ihracatı, 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 55 milyon 200 bin dolar düşüşle 258 milyon 491 bin dolara geriledi.

Trabzon'un ardından ihracatında en fazla düşüş yaşanan iller 54 milyon 311 bin dolarla Elazığ, 32 milyon 83 bin dolarla Şırnak, 29 milyon 376 bin dolarla Mardin, 19 milyon 981 bin dolarla Kastamonu, 14 milyon 85 bin dolarla da Kilis şeklinde sıralandı.

Rize, Van, Uşak, Karaman, Siirt, Gümüşhane, Ağrı, Aksaray, Yozgat, Kars, Ardahan, Kırklareli, Niğde ve Bingöl de ihracatında düşüş yaşanan iller arasında yer aldı.

En fazla ihracat artışı İstanbul'da

İstanbul, 2017'nin ocak-mart dönemi ile kıyaslandığında 2018'in ilk çeyreğinde miktar bazında en fazla ihracat artışını yakalayan il oldu. Söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracatında 4 milyar 897 milyon 107 bin dolarlık artış yaşanırken, söz konusu rakamın 2 milyar 434 milyon 81 bin doları İstanbul'dan geldi.

İhracat artışında İstanbul'u; 419 milyon 407 bin dolarla İzmir, 357 milyon 983 bin dolarla Bursa, 250 milyon 999 bin dolarla Ankara, 230 milyon 452 bin dolarla Manisa, 229 milyon 318 bin dolarla Kocaeli, 136 milyon 202 bin dolarla Denizli ve 130 milyon 563 bin dolarla Sakarya izledi.

Kaynak: AA