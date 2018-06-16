İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı 161 ülkenin nüfusunu geçti

Yılın ilk 5 ayında 40 milyon 451 bin 498 yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, bu dönemde Polonya, Sudan, Cezayir, Irak, Kanada, Uganda, Fas, Peru, Malezya, Özbekistan, Suudi Arabistan, Venezuela, Nepal ile Yemen'in de aralarında yer aldığı 161 ülkenin nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verdi.

İstanbul’da ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında ağırlanan yolcuyla düzenlenen sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ilk 5 ayında iç hatlarda 7 milyon 844 bin 225, dış hatlarda 19 milyon 163 bin 426 olmak üzere toplam 27 milyon 7 bin 651 yolcu geçti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise ocak, şubat, mart, nisan ve mayısta hizmet alan yolcu sayısı 13 milyon 443 bin 847 olarak kayıtlara yansıdı. Yolcuların 9 milyon 100 bin 460'sı iç hatlardan, 4 milyon 343 bin 387'si dış hatlardan seyahat etti.

İstanbul'dan 278 bin 672 sefer yapıldı

Bu yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 55 bin 529, dış hatlarda 131 bin 391 olmak üzere toplam 186 bin 920 uçaklık hava trafiği oluştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu dönemde iniş ve kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 58 bin 690 dış hatlarda 33 bin 62 olarak kaydedildi. Söz konusu havalimanında, yılın ilk beş ayında 91 bin 752 uçaklık trafik yaşandı.

İstanbul'da bulunan iki havalimanında geçen yılın ilk beş ayında, 264 bin 113 uçak iniş ve kalkış yapmıştı. Bu yılın aynı döneminde ise iki havalimanından yapılan sefer sayısı 278 bin 672 olarak kayıtlara geçti.

Böylece bu yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayında, geçen senenin aynı dönemine göre hava trafiğinde 14 bin 559 seferlik artış kaydedildi.

Kaynak: AA