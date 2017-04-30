İstanbul Autoshow yarım milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Fuarcılık ve ODD işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 fuarı, basın ve VIP günü dahil 11 gün sonunda yarım milyonu aşkın kişiyi ağırladı.

Fuarda, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, sivil toplum örgütleri ve basın kuruluşları, dünyadaki pek çok fuar ile yarışan sergilemeler ve şovlar gerçekleştirildi.

Ana sponsorluğunu Shell&Turcas, sigorta sponsorluğunu Generali Sigorta ve etkinlik sponsorluğunu RedBull.com'un üstlendiği fuar, yaştan misafiri 11 gün boyunca ağırladı.

İstanbul Autoshow 2017'nin lisanslı ürünlerinin satıldığı "Autoshow Store"dan ürünler satışa sunuldu, "Instawall" adındaki özel alandan sosyal medya paylaşımları gerçekleştirildi.

Fuara katılan otomobil firmalarının stantlarında en son teknolojiler etkileyici şovlar eşliğinde sunuldu. Cep telefonu üzerinden uzaktan kontrol edilerek park edilebilen otomobil, özel bir yazılımla dans eden araç üretim robot kolları, yakında vizyona girecek bilim kurgu filmlerinde kullanılan uzay aracı, yarı robot-yarı otomobil mankenler ve Türkiye ralli tarihine tanıklık etmiş yarış araçları İstanbul Autoshow 2017'de izlendi.