  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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'Ä°ÅŸsizlikteki azalÄ±ÅŸ sÃ¼recek'

Bakan Elvan, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, nisan ayÄ±na iliÅŸkin iÌ‡ÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini deÄŸerlendirdi.

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Ä°ÅŸsizlikteki azalÄ±ÅŸ sÃ¼recek

KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfiÌ‡ Elvan, ekonomiye yÃ¶nelik Ã¶nlemler ve atÄ±lan adÄ±mlarla iÅŸsizliÄŸin gelecek dÃ¶nemlerde de azalÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini belirterek, "Milli istihdam seferberliÄŸinin bundan sonraki dÃ¶nemde yapacaÄŸÄ± katkÄ±, bu konudaki iyileÅŸmeyi gÃ¼Ã§lendirecektir." ifadesini kullandÄ±.

Elvan, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, nisan ayÄ±na iliÅŸkin iÌ‡ÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini deÄŸerlendirdi.

Ä°ÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n, nisan dÃ¶neminde beklentilerin altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸerek yÃ¼zde 10,5 olduÄŸuna iÅŸaret eden Elvan, bir Ã¶nceki dÃ¶nemde yÃ¼zde 11,7 olan oranÄ±n 1,2 puan azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 3 milyon 642 bin olan iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 milyona 287 bine gerilediÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

"4 dÃ¶nem Ã¼st Ã¼ste dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶zlendi"

Mevsimsel dÃ¼zeltilmiÅŸ iÅŸsizlik oranÄ±nda Ocak 2017'den baÅŸlayarak 4 dÃ¶nem Ã¼st Ã¼ste dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶zlendiÄŸine iÅŸaret eden Elvan, sÃ¶z konusu oranÄ±n bir Ã¶nceki dÃ¶neme gÃ¶re 0,2 puan azalarak, yÃ¼zde 11,3 olarak gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini kaydetti.

Elvan, ekonomiye yÃ¶nelik Ã¶nlemler ve atÄ±lan adÄ±mlarla iÅŸsizliÄŸin gelecek dÃ¶nemlerde de azalÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurgulayarak,"Milli istihdam seferberliÄŸinin bundan sonraki dÃ¶nemde yapacaÄŸÄ± katkÄ±, bu konudaki iyileÅŸmeyi gÃ¼Ã§lendirecektir. Mevcut durumda devam eden ve 2017 yÄ±lÄ±nda uygulamaya konulan yeni istihdam teÅŸviklerinin etkisiyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde istihdam oranÄ±nda da artÄ±ÅŸlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi ve bununla birlikte iÅŸsizlik oranlarÄ±nÄ±n aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§ekilmesi beklenmektedir. 2017 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ± iÅŸsizlik sigortasÄ± verileri iÅŸsizlik oranlarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olabileceÄŸini teyit etmektedir." diye konuÅŸtu.

"KadÄ±nlarda iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lÄ±m oranÄ± dikkat Ã§ekici"

TÃ¼rkiye ekonomisinde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 519 bin kiÅŸilik ilave istihdam oluÅŸturulduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Elvan, son veriler incelendiÄŸinde tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektÃ¶rlerde nispeten gÃ¼Ã§lÃ¼ iyileÅŸme olduÄŸunu ve 550 bin kiÅŸilik artÄ±ÅŸ kaydedildiÄŸini aktardÄ±.

Elvan, iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lÄ±m oranlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ eÄŸiliminin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne deÄŸinerek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lÄ±m oranÄ± 0,7 puan (982 bin kiÅŸi) artarak yÃ¼zde 52,7'ye yÃ¼kselmiÅŸtir. Ã–zellikle kadÄ±nlarda iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lÄ±m oranÄ±ndaki (0,8 puan) artÄ±ÅŸ dikkat Ã§ekicidir. Ä°ÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lÄ±m oranlarÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ artÄ±ÅŸlarla birlikte iÅŸsizlik oranlarÄ±nda gerilemenin sÃ¼rmekte olmasÄ± ekonominin istihdam oluÅŸturma kapasitesinin devam ettiÄŸini gÃ¶stermektedir."

Sanayi sektÃ¶rÃ¼nde istihdam bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 9 bin kiÅŸi azalÄ±rken, hizmetler sektÃ¶rÃ¼nde gÃ¼Ã§lenen artÄ±ÅŸ trendinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden Elvan, hizmetler sektÃ¶rÃ¼ istihdamÄ±nda (inÅŸaat dahil) 559 bin kiÅŸilik artÄ±ÅŸ kaydedildiÄŸini belirtti. 

Etiketler: KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfiÌ‡ Elvan, Ä°ÅŸsizlik, milli istihdam seferberliÄŸi, iÅŸsizlik oranlarÄ±
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