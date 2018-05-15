İşsizlik şubat ayında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.
Şubat ayında işsizlik yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu.
Kaynak: TRT Haber
İşsizlik oranı şubatta geçen yılın aynı ayına göre 2 puan düşüşle yüzde 10,6 oldu. İşsiz sayısı 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişiye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.
Şubat ayında işsizlik yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu.
Kaynak: TRT Haber