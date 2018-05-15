İşsizlik şubat ayında azaldı

İşsizlik oranı şubatta geçen yılın aynı ayına göre 2 puan düşüşle yüzde 10,6 oldu. İşsiz sayısı 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişiye geriledi.

15 Mayıs 2018 Salı 10:02





