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İşsizlik şubat ayında azaldı

İşsizlik oranı şubatta geçen yılın aynı ayına göre 2 puan düşüşle yüzde 10,6 oldu. İşsiz sayısı 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişiye geriledi.

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İşsizlik şubat ayında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. 

Şubat ayında işsizlik yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: istihdam, İşsizlik
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