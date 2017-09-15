'İşsizlik rakamları ekonominin gücünü gösteriyor'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, işsizlik rakamlarının ekonominin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini ve istihdam oluşturma kapasitesinin her geçen gün arttığını gösterdiğini belirterek, "Hükümet olarak ekonomiye yönelik aldığımız önlemler ve attığımız adımlar ile işsizlik önümüzdeki dönemlerde azalışını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Elvan, yazılı açıklamasında haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının haziranda geçen yılın aynı dönemine göre sabit kalarak yüzde 10,2 olarak gerçekleştiğini kaydeden Elvan, "Bu oran piyasa beklentilerini yanıltmış ve beklentilerden daha düşük bir rakam ortaya çıkmıştır. Rakamlar ekonomimizin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğinin ve istihdam oluşturma kapasitesinin her geçen gün arttığının apaçık bir göstergesidir. Geçen yılın aynı döneminde 390 bin kişilik bir ilave istihdam varken, bu dönemde ilave istihdam 1 milyon kişiyi aşmıştır. Hedefimiz işsizlikte tek haneli rakamları yakalamaktır." açıklamasında bulundu.

Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranının aynı dönemde 0,2 puan gerilediğine işaret eden Elvan, söz konusu gerilemenin, hükümetin istihdam politikalarının etkilerini sürdürmesinden ve bu konuda önemli mesafe alınmasından kaynaklandığına işaret etti.

"Hedefin oldukça üzerinde büyüyeceğiz"

"Hükümet olarak ekonomiye yönelik aldığımız önlemler ve attığımız adımlar ile işsizlik önümüzdeki dönemlerde azalışını sürdürecektir" ifadesini kullanan Elvan, istihdam teşviklerinin etkisiyle gelecek dönemde istihdam oranında artışların gerçekleşmesi ve mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranlarının düşmeye devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Elvan, ağustos ayı işsizlik sigortası ve temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerinin işsizlik oranlarında düşüş yaşanacağını teyit ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ekonomik dinamizminin önemli bir göstergesi olan iş gücüne katılım oranlarındaki güçlü artış eğilimi sürmektedir. Nitekim, bir önceki yılın aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranı 1 puan (1 milyon 176 bin kişi) artarak yüzde 53,4'e yükselmiştir. Özellikle kadınlardaki iş gücüne katılım oranındaki (1,1 puan) artış hızlı bir şekilde sürmektedir. İş gücüne katılım oranlarındaki güçlü artış ve yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması; ekonomik canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir."

Sanayi istihdamındaki olumlu gelişmenin büyümenin kompozisyonuna dair olumlu işaretler verdiğinin altını çizen Elvan, sanayi sektöründe istihdamın 2016'nın aynı dönemine göre 53 bin kişi arttığını, inşaat dahil hizmetler sektörü istihdamında de 819 bin kişilik artış kaydedildiğini belirtti.

Yılın ilk yarısı itibarıyla ekonominin beklentilerin üzerinde iyiye gittiğini vurgulayan Elvan, "Özellikle yılın ilk yarısında yakalanan yüksek büyüme performansının yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyoruz. 2017 yılı için hedefimiz olan yüzde 4,4'lük büyüme rakamının oldukça üzerine çıkacağız. Hem iş gücü hem de istihdam artışlarıyla birlikte işsizlik oranlarının hedefimize yakınsıyor olması hükümetimizin büyüme ve istihdam politikalarının etkinliğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.