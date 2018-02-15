İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre geçen yılın aynı dönemine göre işsizlik düşüş gösterdi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık azalış ile yüzde 10,3 oldu.

Geçen yılın kasım ayında tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık azalışla yüzde 12,2 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3,3 puanlık azalışla yüzde 19,3 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda 1,8 puanlık azalışla yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, kasımda 2016'nın aynı dönemine göre 1 milyon 9 bin kişi artarak 31 milyon 790 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52,8 oldu. Erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 puan artarak yüzde 72,1, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 33,8 olarak gerçekleşti.

Kaynak: TRT Haber