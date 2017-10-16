İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 443 bin kişi oldu.