İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı, 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu.
Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan arttı.
Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı, 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu.