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İşsizlik oranı açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puanlık artışla yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

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İşsizlik oranı açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan yükselerek yüzde 13'e çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak, 3 milyon 985 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,9 puan yükselerek yüzde 13 oldu.

İşsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre de 0,3 puan arttı. Söz konusu oran, aralıkta yüzde 12,7 seviyesinde bulunuyordu.

Ocakta tarım dışı işsizlik, 2,2 puanlık artışla yüzde 15,2 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,3 puanlık artışla yüzde 24,5'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 2 puanlık artışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre 2010-2017 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13
Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9
Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1
Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3
Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4
Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2
Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7
Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3
Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3
Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8
Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1
Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7
Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9

Etiketler: işsizlik oranı açıklandı, işsizlik oranı, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK
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