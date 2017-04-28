Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem TRT Haber'de yayınlanan Elif Saygılıer'le Ekonomi 7/24 programının konuğu oldu.

Merkez Bankası'nın enflasyondaki oynaklığı kontrol altına almak için sıkı para politikasını sürdürdüğünü vurgulayan Ertem, "Türk lirası halk oylaması sonrası istikrara kavuştu. Merkez Bankası döviz kurundaki oynaklığı kontrol etmek için politika üretiyor." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi (GLP) faiz oranını 50 baz puan artırmasını değerlendiren Ertem, "Faiz oranının artırılması bankalarının ortalama fonlama maliyetini yükseltecektir. GLP faizinin artırılması gerekmeyebilirdi" dedi.

"İşsizlik hızla tek haneli rakamlara inecektir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, halk oylamasının sonuçlarının resmen ilan edilmesinden sonra Türkiye'nin büyümeye ve ekonomiye odaklandığını söyledi.

Ertem, "Türkiye önümüzdeki dönemde diğer piyasalardan pozitif yönde ayrışacaktır. 2017 sonunda %4,5 büyümeye ulaşabilir. 2018'de büyümenin %7 civarında olması bekleniyor. %13 oranındaki işsizlik sürdürülemez. İşsizlik hızla tek haneli rakamlara inecektir. Enflasyon önemli bir sorun olsa da büyüme ve işsizlik daha önemli. 2019'a kadar çok sayıda ekonomik reform yapılacak" dedi.

81 ilde üretim merkezi projesi

Ertem, "Bölgesel teşvik sitemini uyguluyoruz bunun yetersiz kalmaya başladığını gördük. Teknoloji yoğunluklu alanları destekleyen özellikle KOBİ'leri destekleyen yeni bir teşvik sistemi ve projesine ihtiyaç var. Sanayi bölgelerinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Sanayicilerin pahalı arazilere yatırım yapması zor. Tüm bu düzenlemeler yapılınca dış yatırımcı daha kolay gelecektir. KOBİ'ler yapılacak ortaklıklar işletmelerimizi küresel şirket haline getirecektir. Varlık fonu da şirketlere uzun vadeli finansman sağlama görevini yapacak." dedi.

Türkiye, AB yatırımcıları için potansiyel bir ülke

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) aldığı "siyasi denetim" kararını değerlendir.

Avrupa'nın duruşunun 15 Temmuz sonrası belirginleştiğine ve "siyasi denetim" kararının referandum sonrası gelmesine dikkat çeken Ertem, "Karar, Türkiye'nin günlük finansal göstergelerinde olumsuz hiçbir etki yapmadı. Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda AB'nin yanlı bir tutum sergilediğini gördük. Siyasi gerginliğin ekonomik tarafa yansımayacağını düşünüyorum. Türkiye, AB yatırımcıları için potansiyel bir ülke. AB'nin dünya ticaretinde etkin olan Türkiye karşısında eski tavrını sürdüreceğini düşünmüyorum makul seviyeye gelecektir." şeklinde konuştu.

Gümrük Birliği Anlaşması'nın yetersiz kaldığını söyleyen Cemil Ertem, Ülkelerin artık tek tek ticari anlaşma yaptığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi

Cemil Ertem, "Türkiye - ABD ikili ilişkileri konusunda bazı pürüzler olsa da ekonomi tarafına baktığımızda sağlıklı bir ilişki var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde yeni ticari adımlar atılacaktır." dedi.