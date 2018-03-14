  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

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İşsizlere iki ayda 738 milyon lira ödendi

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın ilk iki ayında işsizlere 738 milyon 137 bin 322 lira ödeme yapıldı.

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İşsizlere iki ayda 738 milyon lira ödendi

İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için 2002 Mart ayında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Geçen ay itibarıyla 118 milyar 995 bin lira büyüklüğe ulaşan fona, Şubat ayında 104 bin 525 kişi başvurdu. Fondan, Ocak ayında 438 bin 701, Şubat ayında ise 435 bin 774 işsize ödeme yapıldı.

Ocak'ta 369 milyon 172 bin 445 lira, Şubat'ta 368 milyon 964 bin 877 lira olmak üzere işsizlere bu yılın ilk iki ayında fondan yapılan ödeme tutarı 738 milyon 137 bin 322 liraya ulaştı.

Kimler, nasıl yararlanıyor?

İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelirini, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı, bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar ile işverenlerden alınan gecikme zammı ve faizler oluşturuyor.

Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar var. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sigorta fonu, işsizlik ödeneği, İŞKUR
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