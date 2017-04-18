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İsrail, Türkiye'den ithal edilecek domatesten vergi almayacak

İsrail Tarım Bakanlığı, ülkede domates fiyatlarının çok yükselmesi üzerine Türkiye'den ithal edilecek belli miktarda domatesin gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar verdi.

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İsrail, Türkiyeden ithal edilecek domatesten vergi almayacak

İsrail Tarım Bakanlığı, ülkede domates fiyatlarının çok yükselmesi üzerine Türkiye'den ithal edilecek belli miktarda domatesin gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar verdi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, ülkede 1 kilo domatesin toptan satış fiyatının 7 liraya (7 şekel) kadar yükselmesi üzerine Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilecek belli oranda domatesi gümrük vergisinden muaf tutma kararı aldı.

Türkiye'den ne kadar domates ithal edileceği bilgisine yer verilmeyen haberde, gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilecek ilk parti domatesin önümüzdeki hafta Türkiye'den İsrail'e ulaşacağı kaydedildi. AA

Etiketler: israil, türkiye, domates, gümrük vergisi
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