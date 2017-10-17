Isparta domatesi Avrupa ve Ortadoğu'nun gözdesi

Isparta'nın merkezinde bulunan 2 bin nüfuslu Deregümü köyünde üzüm ve gül üretiminin yanı sıra 15 yıl önce alternatif ürünler için seracılık faaliyetlerine başlandı. Seralarında domates yetiştirmeye başlayan köylüler, elde ettikleri yüksek verimle yurt dışı piyasasına da açıldı.

Köyde üretilen domateslerin yüzde 30'luk kısmı Avrupa ve Ortadoğu'ya ihracat edilirken, yurt içi piyasasında da tercih edilen domates birçok aileye gelir kapısı oldu.

Sezon boyunca yaklaşık 500 kişiye iş kapısı açan domates üretimi Isparta ekonomisine de katkı sağlarken, gelecek yıllarda üretimin daha da artırılması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, yaptığı açıklamada, Deregümü köyünde çiftçilerin ortak kararıyla 15 yıl önce seracılık faaliyetlerinin başladığını söyledi.

20 bin ton üretim bulunuyor

Seralardaki domates yetiştiriciliğinden alınan verimin yüksek olmasıyla uzun yıllar bu alanda çalışmalar yapıldığını ifade eden Selçuk, köylülerin çalışmalarının karşılığını almaya başladığını kaydetti.

Köydeki çiftçilerin alternatif tarım için çalışmalar yaptığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Merkeze bağlı Deregümü köyündeki domates hasadımız devam ediyor. Yaklaşık bin 500 dönüm alanda domates üretimi gerçekleşiyor. 20 bin ton civarında üretimimiz var. Yalvaç ilçesi Çetince köyünde de buna benzer bir çalışma var. Bu üretilen domatesler yurt içi piyasasında talep görüyor. Bunun yanında Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihracat yapılıyor. Yaklaşık yüzde 30'unu ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışına domatesler seralardan toplanıp, işletmelerde kasalara konulup gönderiliyor. Yurt dışına gönderdiğimiz domatesler biraz yeşilken toplanır ve yolda kırmızı halini alır. Deregümü köyünde, seralardan önce gül ve üzüm bağları vardı. Metrekare olarak domates ve karanfildeki gelir oradan yakalanmadığı için insanlar birliktelik yaptı ve seracılık faaliyetlerine başlandı. Domates üretiminde yılda 40-50 milyon lira girdi oluyor ekonomimize. Bu gelir Isparta ekonomisine de katkı sağlıyor. Burada insanlar çalışıyor, istihdam ediliyor."

Selçuk, Isparta ikliminin alternatif tarım ürünlerine elverişli bir yapısının bulunduğunu belirterek, ürünlerden alınan verimin bu açıdan yüksek olduğunu ifade etti.