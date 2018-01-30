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İŞKUR yüzbinlerce işsize nitelik kazandırdı

İşsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, "işbaşı ile girişimcilik eğitim programları" ve mesleki eğitim kurslarıyla toplam 508 bin kişiye eğitim verdi.

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İŞKUR yüzbinlerce işsize nitelik kazandırdı

İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında, işveren ile iş arayanı buluşturmada önemli görev üstlenen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursu ve işbaşı ile girişimcilik eğitim programı gibi aktif işgücü hizmetlerini de etkin bir biçimde kullanıyor.

Türkiye genelinde yaptırdığı İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri ile illerde ihtiyaç duyulan meslekleri tespit eden ve bu mesleklerle ilgili kurs ve program düzenleyen İŞKUR, geçen yıl toplam 116 bin 624 işbaşı ile girişimcilik eğitim programı ve mesleki eğitim kursu düzenledi.

Söz konusu dönemde bu eğitimlerden toplam 508 bin 851 kişi faydalandı. Programlardan faydalananaların sayısı 2016'ya göre yüzde 21 artış gösterdi.

2,5 milyondan fazla işsize eğitim verildi

Gençler başta olmak üzere İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulama görmeleri, çalışma ortamına uyumunun sağlamaları amacıyla düzenlenen işbaşı eğitim programları kapsamında 2009'dan 2017 sonuna kadar 871 bin 774 kişi yararlandırıldı.

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek, istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kurslarından da 2003'ten 2017 sonuna kadar yaklaşık 1 milyon 413 bin 232 kişi faydalandı.

Kuruma kayıtlı kişilerin kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan girişimcilik eğitim programlarına ise 2009'dan 2017 sonuna kadar yaklaşık 320 bin 598 kişi katıldı.

Öte yandan, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda, ilk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası ödeneği alanlar ile meslek değiştirmek isteyenlere de iş danışmanlığı boyutunda hizmet veren Kurum, personelleri aracılığıyla sunduğu danışmanlık hizmetleri kapsamında geçen yıl 4 milyon 276 bin 25 bireysel görüşme, 601 bin 202 işyeri ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: işsiz, İŞKUR, Eğitim
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