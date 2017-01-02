İŞKUR 2 milyon kişiyi iş sahibi yaptı

İŞKUR tarafından, geçen yılın ocak-kasım döneminde 705 bin 947'si açık işler vasıtasıyla, 1 milyon 303 bin 325'i de açılan kurs ve programlarla olmak üzere toplam 2 milyon 9 bin 272 kişi işe yerleştirildi.

İŞKUR verilerinden derlenen bilgiye göre, 2016 yılının kasım ayı itibarıyla Kuruma kayıtlı işgücü 4 milyon 349 bin 334, kayıtlı işsiz sayısı ise 2 milyon 252 bin 239 oldu. Kayıtlı is¸sizlerin yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini ise kadınlar oluşturdu.

Aynı ayda 68 bin 272 kişi açık işler aracılığıyla, 131 bin 730 kişi ise "İŞKUR Etkisi" olarak nitelendirilen Kurumun açtığı kurs ve programlarla iş sahibi oldu. Kurum tarafından geçen yılın ocak-kasım döneminde 705 bin 947'si açık işler vasıtasıyla, 1 milyon 303 bin 325'i de açılan kurs ve programlarla olmak üzere toplam 2 milyon 9 bin 272 kişi işe yerleştirildi.

2 bin 631 okul ziyaret edildi

Danıs¸manlık hizmetleri kapsamında is¸ arayanlarla 356 bin 624 bireysel görüs¸me yapan Kurum yetkilileri, 2 bin 631 okulu ziyaret etti.

Ocak-kasım döneminde de bireysel görüs¸me sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 artarak 3 milyon 764 bin 300, is¸yeri ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 506 bin 368, okul ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 oranında artarak 20 bin 783 olarak gerçekleşti.

Mesleki Egitim Kursundan 11 bin 430 kursiyer yararlandı

Kurum tarafından, Aktif I·s¸gücü Hizmetleri kapsamında kasım ayında bin 28 I·s¸bas¸ı Egˆitim Programı, 541 Mesleki Egˆitim Kursu ve 218 Giris¸imcilik Egˆitim Programı düzenlendi. I·s¸bas¸ı Egˆitim Programından 3 bin 198 katılımcı, Mesleki Egˆitim Kursundan 11 bin 430 kursiyer ve Giris¸imcilik Egˆitim Programından 5 bin 401 katılımcı yararlandı.

İŞKUR'un geçen yılın ocak-kasım döneminde düzenlediği 108 bin 962 I·s¸bas¸ı Egˆitim Programı, Giris¸imcilik Egˆitim Programı ve Mesleki Egˆitim Kursu programlarından 396 bin 379 kis¸i faydalandı. Programlardan faydalanan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 arttı.