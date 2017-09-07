İşçilikten patronluğa uzanan başarı hikayesi

Malatya'da temizlik işçisi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında iplik üretiminden makinelerin bakımına kadar her şeyi öğrenen 38 yaşındaki Şehriban Şahin, kumaş fabrikası kurarak kendi işinin patronu oldu.

İlkokulu bitirdikten sonra okumayı çok istemesine rağmen ailesine ekonomik katkı sağlamak için iş hayatına atılan Şehriban Şahin, kayısı fabrikasında mevsimlik işçilik yapmaya başladı.

Şahin, çalıştığı şirketin tekstil sektörüne yönelmesi üzerine buradaki görevine temizlik işçisi olarak devam etti. İş yerinde temizlik yapıp personele çay dağıtırken makinelerin nasıl çalıştırılacağını ve bakımını öğrenen Şahin, müdürlüğe kadar yükseldi.

Bu arada kazandığı parayla kardeşlerini de okutan Şahin, yaklaşık 10 yıl önce kendi işinin patronu oldu. Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurduğu fabrikada kumaş üreten Şahin, 5 kişiye de iş imkanı sağlıyor.

Zor koşullar altında başladığı iş hayatındaki başarısını anlatan Şahin, çocukluğunda, babasının iş buldukça inşaatlarda çalıştığını, annesinin de tandır ekmeği yaptığı işinden rahatsızlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Ailesinin geçimini sağlayabilmek için çalışma hayatına girdiğini belirten Şahin, "Yaşım ve boyum ufak olduğu için hep temizlik işlerini yapıyordum. Zaman içinde fabrikaya gelen giden ipliklere, sevkiyata bakmaya başladım. İşimde iyi yerlere gelebilmek için hem gece gündüz çalıştım hem de bilgisayar kursuna gittim." dedi.

"Makineleri söküp takmaya başladım"

Kursu tamamladıktan sonra patronunun kendisine bilgisayar hediye ettiğini dile getiren Şahin, "İşi daha profesyonel ve düzgün yapmaya başladık. Makinelere de merakım vardı, zaman geçtikçe makineleri söküp takmaya başladım ve işi tamamen öğrendim." diye konuştu.

Şahin, iplikten kumaşın üretim aşamasına kadar her şeyi öğrendikten sonra işten ayrıldığını ve bir atölye kurarak ticarete atıldığını bildirdi.

İşe üç ufak makineyle başladığını belirten Şahin, "Zamanla, çalıştıkça ilave makineler aldım. 2014'te dayım yanıma geldi, bana destek oldu, birlikte bu işletmeyi kurduk. O günden bu yana dayımla çalışıyoruz. Şu an yerimiz büyük, bu nedenle makine sayımızı artırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Büyük firmalara kumaş imalatı yapıyoruz"

Şahin, 5 personelle 24 saat örme penye kumaşı ürettiklerini kaydederek, "5 makinemiz var. Aylık 60 ton kumaş üretiyoruz. Yuvarlak örme dediğimiz sistemle yapıyoruz. Malatya ve Kahramanmaraş'taki büyük firmalara kumaş imalatı yapıyoruz. Hedefim makine sayısını artırarak parkuru biraz daha genişletmek." dedi.

İşçilerden Serhat Karaca ise çalışma hayatının 7 yılını Şahin'in yanında geçirdiğini söyledi.

Şahin'in çalışanların arkadaşı gibi olduğunu anlatan Karaca, "Kendisi de bizim gibi işçilikten gelme, düzeltemediğimiz arıza olunca patronu arıyoruz. Kendisi gelip bütün işleri görüyor. Şehriban hanım hem patronumuz hem arkadaşımız hem de ustabaşımız." diye konuştu.