Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
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İş yeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü
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