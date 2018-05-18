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İş yeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü

Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

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İş yeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 8e düşürüldü

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