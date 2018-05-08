İş sağlığı ve güvenliği 158 bin uzmana emanet

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2012'de yürürlüğe girmesiyle yasal zemine kavuşan iş sağlığı ve güvenliği alanı, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleriyle nitelik kazanıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) verilerine göre, Türkiye'de 17 bin 674 A sınıfı, 15 bin 500 B sınıfı ve 77 bin 702 C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak üzere toplam 110 bin 876 iş güvenliği uzmanı bulunuyor.

İş yeri hekimi olarak 34 bin 246, diğer sağlık personeli olarak da 13 bin 365 kişi yetki sahibi olurken, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası olanların toplamı 158 bin 487'ye ulaşıyor.

Bunlardan yaklaşık 80 bini iş yerlerinde aktif olarak iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli olarak görev yapıyor.

"Güvenli iskele uygulaması başarıyla sürüyor"

İş kazaları en çok inşaat-yol, tarım-orman ve taşımacılık iş kollarında yaşanıyor. İnşaat sektöründe kazaların önüne geçmek için güvenli iskele uygulaması başarıyla devam ediyor. İskele üreticisi 55 şirket, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirildi.

İş sağlığı ve güvenliğinin akademik olarak da gelişim sağlanması için 100'e yakın üniversitede iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları açıldı. Bu alanların daha da bilimsel hale gelmesi hedefleniyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İSAG) Genel Başkanı Levent Kavlak, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hayata geçirilmesinde yetişmiş insan kaynağının büyük paya sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizde 100 bin işçide ölümlü iş kazası oranı azalmışsa bunda iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin etkisi büyüktür. Bugün çalışanların iş kazası yaşamadan evlerine dönebilmesinde Türkiye genelinde özveriyle aktif şekilde görev yapan 80 bin civarındaki iş sağlığı ve güvenliği profesyonelinin emeği yadsınamaz."

Kavlak, uluslararası nitelikte düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği kongrelerinin de toplumda bu konuda bilinç oluşmasına ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin mesleki bilgilerinin artmasına katkı sağladığını belirtti.

Levent Kavlak, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin iş kazaları kadar meslek hastalıklarına karşı da büyük bir mücadele verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA