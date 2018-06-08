İş kuranlardan kazanç vergisi ve Bağ-Kur primi alınmayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ağbal, üniversiteden ya da liseden yeni mezun olan ve iş kurmak isteyen gençlerden gelir vergisi ve Bağ-Kur primi almayacaklarını açıkladı.

"Gençlerimiz kendi işlerini kursunlar, esnaf olsunlar. Devlet olarak bunu teşvik ediyoruz. Bu sene işini kuran, esnaf olan kardeşimiz, bu sene gelecek sene ve ondan sonraki sene kazancından vergi almayacağız. 2018 yılında üniversiteden, liseden mezun olan genç kardeşimiz işini kurdu, her ay Bağ-Kur primi ödemesi yapması lazım. Hem 75 bin liraya kadar gelir vergisi almayacağız hem de Bağ-Kur primi almayacağız. Ben bütün gençleri teşvik ediyorum. Bu sene ilk defa bağkur primi desteğine başlıyoruz. Seneye de geçerli. İşe bu sene başladıklarında önümüzdeki üç yıl 75 bin lira kazançlarından gelir vergisi almayacağız."

Kaynak: TRT Haber