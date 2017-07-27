İş kolu istatistikleri açıklandı

İş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2017 Temmuz ayı istatistikleri belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince, iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2017 Temmuz ayı istatistikleri hakkında tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2017 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam 13 milyon 581 bin 554 işçiden, 1 milyon 623 bin 638'inin sendikaya üyeliği bulunuyor.

İstatistiklere göre, "Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık" iş kolunda 141 bin 643, "Gıda Sanayi" iş kolunda 567 bin 610, "Madencilik ve Taş Ocakları" iş kolunda 199 bin 882, "Petrol , Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç" iş kolunda 470 bin 494, "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" iş kolunda 1 milyon 5 bin 855, "Ağaç ve Kağıt" iş kolunda 240 bin 664, "İletişim" iş kolunda 59 bin 697, "Basın, Yayın ve Gazetecilik" iş kolunda 92 bin 605, "Banka, Finans ve Sigorta" iş kolunda 293 bin 332, "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" iş kolunda 3 milyon 264 bin 727, "Çimento, Toprak ve Cam" iş kolunda 177 bin 351, "Metal" iş kolunda 1 milyon 519 bin 268, "İnşaat" iş kolunda 1 milyon 828 bin 455, "Enerji" iş kolunda 241 bin 872, "Taşımacılık" iş kolunda 732 bin 639, "Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk" iş kolunda 167 bin 779, "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" iş kolunda 350 bin 445, "Konaklama ve Eğlence İşleri" iş kolunda 939 bin 792, "Savunma ve Güvenlik" iş kolunda 330 bin 903, "Genel İşler" iş kolunda ise 956 bin 541 işçi çalışıyor.

En fazla üye sayısı 907 bin 328 ile Türk-İş'te

"Metal", "Banka, Finans ve Sigorta", "İletişim", "Savunma ve Güvenlik" ve "Enerji" iş kolları, sendikalaşmanın en yüksek olduğu iş kolları olurken, "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar", "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" ile "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" iş kollarında sendikalaşma oranı, iş kolundaki toplam işçi sayısına oranla düşük kaldı.

Türk Metal 200 bin 398, Hizmet-İş 206 bin 592, Genel-İş 64 bin 883, Tez-Koop-İş 60 bin 584, Tes-İş 57 bin 845, Belediye-İş 57 bin 518 ile en fazla üye sayısına sahip sendikalar oldu.

En fazla üye sayısı 907 bin 328 ile Türk-İş'te bulunurken, bunu 544 bin 566 ile Hak-İş takip etti, DİSK'in ise 145 bin 988 üyesi bulunuyor.

Öte yandan geçen yıla göre sendikalı işçi sayısı 123 bin 768 kişi arttı.