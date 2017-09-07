  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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İş gücü maliyeti endeksi arttı

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 arttı.

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İş gücü maliyeti endeksi arttı

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin "İşgücü Maliyeti Endeksi"ni açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 3,3 ve hizmet sektöründe yüzde 3 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyet endeksinde en yüksek artış yüzde 4,9 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe gerçekleşti.

Saatlik kazanç endeksi yüzde 3,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi söz konusu çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 arttı. Endeks, sanayi ve inşaat sektörlerinde yüzde 3,4, hizmet sektöründe ise yüzde 3,3 arttış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksinde en yüksek artış yüzde 4,5 ile idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe görüldü.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 2,5 yükseldi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 artış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 3,3 ve hizmet sektöründe yüzde 1,9 artış oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksinde en yüksek artış yüzde 7 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe kaydedildi.

Etiketler: iş gücü maliyeti endeksi, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu
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