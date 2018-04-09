İş dünyası teşvikleri "cesaretlendirici" buldu

Bugün kamuoyuna açıklanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin ve verilen teşvik belgelerinin Türkiye'nin yüksek büyümeyi sürdürmesine olumlu katkı sunacağını belirten iş dünyası temsilcileri, bu teşviklerin "cesaretlendirici" ve "cezbedici" olduğunu ve nitelikli sanayi atılımını sağlayacağını belirtiyor.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Ankara'da tanıtıldı.

Ekonomi Bakanlığınca, Türkiye'nin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma ve teknolojik dönüşümünü sağlama hedeflerini gerçekleştirebilmek için geliştirilen teşvik sistemi kapsamında, petrokimya, savunma sanayisi, ulaşım sistemleri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay gibi sektörlerde yatırım tutarı yaklaşık 135 milyar lira olan 23 projeyle ilgili firmalara teşvik belgeleri verildi.

İş dünyasının temsilcileri, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2017'de başta Kredi Garanti Fonu olmak üzere birçok yatırım odaklı teşvik paketinin devreye sokulmasıyla yüzde 7,3 oranında bir yatırım artışının sağlandığını ve Türkiye ekonomisinin bu dönemde yüzde 7,4 büyümesinde önemli rol oynandığını söyledi.

Sağlanan bu gelişimle birlikte 2017'de istihdam edilenlerin sayısının önceki yıla göre 984 bin kişi arttığını dile getiren Kaan, yatırıma yönelik teşviklerin ekonomi adına ne kadar önemli olduğunun bu veriler kapsamında daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

"Küresel markalar çıkarmak için dönüm noktası olacak"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin Türkiye'den dev küresel markalar çıkarmaları için dönüm noktası olacağını söyledi.

Süper teşvik görecek 23 projenin 2023 hedeflerinin teminatı olacağını dile getiren Oran, alınan stratejik tedbirlerin, cari açığı ve enflasyonu azaltarak 2018'de kırmaya devam edecekleri büyüme ve istihdam rekorları için de önemli bir çıpa oluşturacağını aktardı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, sistemi cesaretlendirici ve cezbedici bulduklarını belirterek, ülke ekonomisi açısından artık büyük düşünme devrinin başladığını söyledi.

"Adeta devrim niteliğinde"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bu büyük yatırım teşvik hamlesini sanayiyi ve üretim ekonomisini destekleyen önemli bir adım olarak gördüğünü söyledi.

Bahçıvan, bu paketin, bugüne kadar açıklanan teşvik paketleri ile karşılaştırıldığında vergisel, istihdam, finansal, yatırım yerleri ve kamu alım garantisinden izin ve ruhsatlara, tahsislerden lisans ve tescillerde getirilen kolaylıklara kadar adeta devrim niteliğinde olduğunu kaydetti.

"KOBİ'lerin darboğazdan çıkmalarını hızlandıracak"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, mevcut teşvik sistemine ek olarak uygulamaya alınan, 1 milyar dolar ve üzerindeki projeleri kapsayan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ni Türkiye'nin ekonomik büyümesini yatırımlar tarafından artırması açısından son derece olumlu karşıladıklarını belirtti.

Kadooğlu,"Büyük yatırımcıları çekecek süper teşvikler, tedarik zincirindeki etkisiyle KOBİ'ler için istihdam ve üretim artışı sağlayacağı gibi, yeni yatırım alanları da yaratacaktır. Bu yatırımlar ayrıca KOBİ’lerin ölçek bazlı sorunlarının aşılmasında önemli imkanlar sunarak, mevcut darboğazdan çıkmalarını da hızlandıracaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Yeni teşvik paketi ekonomiye büyük katkı sağlayacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin Türkiye ekonomisi, yatırımcı ve yeni istihdam için çok önemli olduğunu belirterek, "Yeni teşvik paketi ekonomiye büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Yatırım iştahının pozitif olduğu bir süreç gibi görmek lazım"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ni geniş kapsamlı, birçok yatırımın bir arada değerlendirildiği ve yatırım iştahının pozitif olduğu bir süreç gibi görmek lazım. Türkiye'deki birçok ekonomik gelişmenin ötesinde, böyle güzel ve farklı yatırımcı grupların yatırım yapması, istihdam, katma değer ikamesi ve değişik avantajları itibarıyla Türkiye'ye katılacak ekstra değerlerdir" değerlendirmesini yaptı.

"Yüksek katma değerli üretim için öncü olacak"

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Türkiye'nin üretimde yeni bir seviyeye geçmesi, teknoloji ve yüksek katma değerli ürün üretmesi için öncü olacağına inandığı bu yatırımların her birinde teknolojik unsurun ön plana çıktığına işaret ederek, böylece daha yüksek katma değerli ürünler üretilerek, ihracatın değerinin de artacağını belirtti.

"Türkiye ekonomisine katma değer yaratacağız"

Dowaksa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman, Hükümetin sağladığı teşvik sayesinde ileri teknoloji yatırımıyla hayata geçen, ticari ve savunma alanlarında karbon elyafa ihtiyaç duyan kompozit sektöründe dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olacaklarını ifade ederek, "Yeni yatırımımızla Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya, ülkemizin geleceğe dönük milli ve küresel çıkarları için karbon elyafı yerel olarak tedarik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: AA