Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Opak, TRT Haber'de ekrana gelen Ekonomi 7/24 programında Elif Saygılıer'in sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin ticari ilişkilere yaptığı katkıyı anlatan Başkan Opak, "Afrika temasları yeni ticari ilişkilerin kurulmasına ve mevcut ticaret hacminin artırılmasına büyük katkı sağladı. Bu seyahate Türk iş dünyasından 155’i Türkiye'den giden olmak üzere toplam 200 iş adamı katıldı. İş adamlarımız Afrika'dan mutlu döndüler." dedi.

Avrupalı iş adamları haklılığımızın farkında

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin önemine dikkat çeken DEİK Başkanı Opak, "Düzenleme Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaret hacmini artıracaktır. Anlaşmanın içeriği ile ilgili şimdiden hazırlıklar yapılıyor. Avrupa’daki iş dünyası siyasi olarak düşünmüyor, haklılığımızın farkındalar. Buradaki süreç tamamen siyasi." dedi.





İş dünyası erken seçim istemiyor

Nail Opak, "Seçim ortamına girildiğinde bazı şeyler seçim odaklı olmaya başlıyor. İş dünyası seçim yapılmasını arzu etmiyor. Seçimin zamanında yapılması bekleniyor, iş dünyası için istikrar çok önemli. OHAL'in teröre bulaşmayanlar için bir zararı yok, iş dünyası da bunun farkında.” şeklinde konuştu.

KGF, zor dönemde hızla uygulandı

Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) büyüme rakamlarına olumlu etkisini süreceğini söyleyen DEİK Başkanı Opak, "Hükümetimiz zor dönemlerde doğru kararları hızlı bir şekilde uyguladı. Bu dönemde KGF desteği çok iyi bir iş çıkardı. Büyüme beklenti yönetimidir, istikrar ve güven ortamı büyümede en önemli etkenlerden biridir. Türkiye bugüne kadar uluslararası kuruluşların tahminlerinin üstünde büyüdü, 2018'de büyüme istikrarlı bir şekilde sürecektir."

Ticaret hacmi artacak

11 Ocak'ta yapılan DEİK İş Konseyleri Genel Kurulunu değerlendiren Nail Opak, "11 Ocak'ta 142 iş konseyinin başkanlık ve yürütme kurulları seçildi. Bugüne kadar iş konseylerimiz bölge bazlı faaliyet gösteriyordu, artık ülke merkezli yapılanmaya geçtik. Günümüz ihtiyaçları çerçevesinde daha odaklı hareket edebileceğiz. Bu sistem yapılanları daha fazla ortaya koyup, iş konseylerinin takibini de kolaylaştıracaktır. İş adamaları isterse 142 iş konseyinin tümüne üye olabilecek. Öncelikli hedeflerimiz 1000 olan üye sayımızı önce 3 bin sonra 5 bine çıkarmak. 136 ülke ile olan mevcut ticari ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Ülkelerdeki iş konseylerini daha fazla etkin hale getirmeyi planlıyoruz. AB ile ilişkileri artırmayı planlıyoruz. Güney Afrika ve Avrasya pazarı son derece önemli. Orta Asya ile ilişkilerimizde son zamanlarda yükselme var. Yeni ticari pazarlar için çalışmalar sürüyor." dedi.

Kadınlar iş dünyasında daha fazla yer alacak

DEİK Başkanı Opak, "142 iş konseyinden 14'ünün başkanı kadın, iş dünyasında kadına daha fazla yer vereceğiz. Hedefimiz kadınların önünü açmak, bunu rakamla ifade etmek çok doğru değil, önlerini kapatmayacağız." dedi.