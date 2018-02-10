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Buradasınız : » » İranlı turistlerin ilk tercihi Türkiye

İranlı turistlerin ilk tercihi Türkiye

Türkiye geçen sene 2,5 milyon İranlı turisti ağırladı. İranlı turistlerin yurt dışı tatillerinde en çok tercih ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı.

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İranlı turistlerin ilk tercihi Türkiye

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, son iki yıldır bazı sıkıntılara rağmen yüksek oranlı büyüme trendi yakalayan İran turizm pazarından bu yıl da iyimser beklentiler sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2016 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İranlı sayısı 1 milyon 665 iken, 2017 yılında yüzde 50,2 gibi çok yüksek bir oranda artış göstererek 2 milyon 501 bine ulaştı.

Türkiye, İran'da 1 numaralı turizm pazarı haline geldi. İranlı turist sayısında bu yıl da artış beklenirken, özellikle mart ayındaki nevruz döneminde İranlı ziyaretçi sayısının artması öngörülüyor.

Harcamaları ortalamanın üzerinde

TÜROB, kısa bir süre önce gerçekleştirilen TITE İran Uluslararası Turizm Fuarı sonrasında bir rapor hazırlayarak İran pazarını mercek altına aldı.

İranlı turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğu ifade edilen TÜROB raporunda, Türkiye'yi ziyaret İranlı turistlerin yaptıkları geceleme sayısının ortalama 6 gece ve kişi başı harcamanın 1000 dolar olduğu belirtildi. Türkiye’yi ziyaret eden yabancıların ortalama harcaması 630 dolar düzeyinde bulunuyor.

Türkiye'nin İran için öncelikli destinasyonlar arasında yer aldığına işaret edilen raporda, özellikle İstanbul, Van ve Antalya'nın popüler olduğu, alışveriş, iş ve tatil segmentlerinde öne çıktığı belirtildi.

Raporda, İranlı turistlerin Türkiye’den sonra en fazla ziyaret ettiği ülkeler Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ermenistan olduğu kaydedildi. Şiilere özgü Arbaeen tatilinde hacı olmak için Kerbela’ya gitmek, İranlı turistlerin Irak’a gitmesinin temel sebebi olurken, Dubai ziyaretlerinin temelinde ise alışveriş ve eğlence yatıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Otelciler Birliği, turizm pazarı, iran
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