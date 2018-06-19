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İran ve Çin ürünlerine gözetim önlemi ve vergi uygulanacak

Ekonomi Bakanlığı, İran ve Çin'den ithal edilen bazı ürünlerin ithalatında gözetim önlemi ve dampinge karşı vergi uygulayacak.

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İran ve Çin ürünlerine gözetim önlemi ve vergi uygulanacak

Ekonomi Bakanlığı'nın ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İran menşeli veya bu ülke çıkışlı granit ithalatında, ton başına 174 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca gazlı fırın ve ocaklarda kullanılan Çin menşeli ateşleyici sistemlerin ithalatında CIF bedelinin yüzde 24,55'i oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Mısır menşeli kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri ithalatında uygulanan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Resmi, ithal, iran, çin
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