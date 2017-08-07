İran ile Fransız devi arasında anlaşma

İran ile Fransız araç üreticisi Renault arasında 660 milyon avroluk anlaşma imzalandı.

İran Sanayi Geliştirme ve Yenileme Organizasyonu (İDRO) ile Fransız otomobil şirketi Renault arasındaki 660 milyon avroluk iş birliği anlaşması, başkent Tahran'daki İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı binasında resmi törenle imzalandı.

Törene, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade, İDRO Başkanı Mensur Muazzimi ve Renault yetkilileri katıldı.

Anlaşmaya göre, 2018 yılında İran'da faaliyete geçecek otomobil fabrikası günde 150 bin araçla üretime başlayacak. 2024 yılına kadar da bu rakamın 300 bine çıkarılması öngörülüyor.

Renault satış bayileri ve satış sonrası hizmet zincirini oluşturmasına imkan sağlayan anlaşmada, Fransız şirketin yüzde 60, İDRO'nun yüzde 20 ve İranlı bir özel kuruluş olan Naseh Holding'in yüzde 20 ortaklığının olduğu belirtildi.