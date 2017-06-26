  • 26 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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İran, doğalgaz rezervinde liderlik koltuğunda

Dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke geçen yıl 33,5 trilyon metreküple İran oldu.

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İran, doğalgaz rezervinde liderlik koltuğunda

Dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 33,5 trilyon metreküple İran oldu.

Dünya üzerinde 186,6 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunuyor. Söz konusu rezervin piyasaya 50 yıldan fazla yeteceği öngörülüyor.

En fazla doğalgaz rezervi 79,4 trilyon metreküple (yüzde 42.5) Ortadoğu bölgesinde yer aldı. Ortadoğu'yu, 56,7 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Avrupa ve Avrasya bölgesi izledi.

En az doğalgaz rezervine sahip bölge ise 7,6 trilyon metreküple Güney ve Orta Amerika oldu.

Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 33,5 trilyon metreküple İran olarak belirlendi. Onu, 32,3 trilyon metreküp doğalgaz rezerviyle Rusya ve 24,3 trilyon metreküple Katar takip etti.

En fazla doğalgaz üreten ülke ABD

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğalgaz üreten ülke 749,2 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğalgazın yüzde 21'i ABD'de üretildi.

Bu ülkeyi, 579,4 milyar metreküplükle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkesi olmasına rağmen üretimde 202,4 milyar metreküplükle üçüncü sırada yere aldı.

Geçen yıl dünyada doğalgazda rezerv ve üretim bakımından ilk 10'a giren ülkeler ise şöyle:

En fazla gaz rezervine sahip ülkeler Doğalgaz miktarı (trilyon metreküp)

İran 33,5 trilyon
Rusya 32,3 trilyon
Katar 24,3 trilyon
Türkmenistan 17,5 trilyon
ABD 8,7 trilyon
Suudi Arabistan 8,4 trilyon
Birleşik Arap Emirlikleri 6,1 trilyon
Venezuela 5,7 trilyon
Çin 5,4 trilyon
Irak 3,7 trilyon

En fazla doğalgaz üreten ülkeler (2016) Üretim miktarı (milyar metreküp)

ABD 749,2 milyar
Rusya 579,4 milyar
İran 202,4 milyar
Katar 181,2 milyar
Kanada 152 milyar
Çin 138,4 milyar
Norveç 116,6 milyar
Suudi Arabistan 109,4 milyar
Cezayir 91,3 milyar
Avustralya 91,2 milyar

Etiketler: iran, doğalgaz rezervi, gaz
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