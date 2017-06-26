İran, doğalgaz rezervinde liderlik koltuğunda

Dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 33,5 trilyon metreküple İran oldu.

Dünya üzerinde 186,6 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunuyor. Söz konusu rezervin piyasaya 50 yıldan fazla yeteceği öngörülüyor.

En fazla doğalgaz rezervi 79,4 trilyon metreküple (yüzde 42.5) Ortadoğu bölgesinde yer aldı. Ortadoğu'yu, 56,7 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Avrupa ve Avrasya bölgesi izledi.

En az doğalgaz rezervine sahip bölge ise 7,6 trilyon metreküple Güney ve Orta Amerika oldu.

Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 33,5 trilyon metreküple İran olarak belirlendi. Onu, 32,3 trilyon metreküp doğalgaz rezerviyle Rusya ve 24,3 trilyon metreküple Katar takip etti.

En fazla doğalgaz üreten ülke ABD

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğalgaz üreten ülke 749,2 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğalgazın yüzde 21'i ABD'de üretildi.

Bu ülkeyi, 579,4 milyar metreküplükle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkesi olmasına rağmen üretimde 202,4 milyar metreküplükle üçüncü sırada yere aldı.

Geçen yıl dünyada doğalgazda rezerv ve üretim bakımından ilk 10'a giren ülkeler ise şöyle:

En fazla gaz rezervine sahip ülkeler Doğalgaz miktarı (trilyon metreküp)

İran 33,5 trilyon

Rusya 32,3 trilyon

Katar 24,3 trilyon

Türkmenistan 17,5 trilyon

ABD 8,7 trilyon

Suudi Arabistan 8,4 trilyon

Birleşik Arap Emirlikleri 6,1 trilyon

Venezuela 5,7 trilyon

Çin 5,4 trilyon

Irak 3,7 trilyon

En fazla doğalgaz üreten ülkeler (2016) Üretim miktarı (milyar metreküp)

ABD 749,2 milyar

Rusya 579,4 milyar

İran 202,4 milyar

Katar 181,2 milyar

Kanada 152 milyar

Çin 138,4 milyar

Norveç 116,6 milyar

Suudi Arabistan 109,4 milyar

Cezayir 91,3 milyar

Avustralya 91,2 milyar