IPARD sayesinde Van'a 97 milyon liralık yatırım

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında desteklenen projelerle bölgede işsizliğin azalması sağlanırken, kendi işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerin de önü açılıyor.

IPARD programı kapsamında hazırlanan projelere yüzde 50-70 arasında değişen hibe desteği veren Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), bu çalışmalarıyla bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesine de önemli katkılar sağlıyor.

Desteklediği projelerle bölgedeki işletmelerin daha modern ve ileri teknolojiyle üretim yapmasını sağlayan TKDK, hibe destekleriyle ekonominin gelişmesine de katkı sunuyor.

Et ve süt hayvancılığı, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, su ürünleri yetiştiriciliği, kırsal turizmin geliştirilmesi gibi birçok alanda projelerin desteklendiği IPARD ile 2012-2015 yıllarında Van'da 80 milyon liralık yatırım sağlandı ve bu yatırımlara 40 milyon lira hibe verildi.

Genç girişimcilerimiz daha avantajlı

TKDK Van Koordinatörü İbrahim Başak, yaptığı açıklamada, kurumun 2011'de akredite edildiğini ancak deprem nedeniyle 2012'de faaliyetlere başlayabildiklerini söyledi.

31 Aralık 2015'e kadar "IPARD 1" kapsamında projelere destek vererek Van'a 80 milyon liralık yatırım yapılmasını sağladıklarını belirten Başak, bu yatırımın 40 milyon lirasının hibe olduğunu kaydetti.

IPARD 1'de 40 yaş altındaki girişimcilere yüzde 65, 40 yaşın üstündeki girişimcilere de yüzde 60 hibe verdiklerini dile getiren Başak, "Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alanında ilimize iki büyük proje kazandırdık. Bunun proje bedeli 10 milyon 800 bin liraydı ve 4 milyon 230 bin lira hibe destek verdik başvuru sahiplerine. Beyaz et tedbiriyle alakalı da bir proje ilimize kazandırdık. Bunun proje bedeli de 1 milyon 760 lira." dedi.