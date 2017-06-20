İnternetten yapılan kartlı ödemelerde rekor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre mayıs ayında internetten yapılan kartlı ödeme 8,5 milyar lira ile rekor kırdı.

BKM'den yapılan açıklamaya göre mayıs ayında banka kartları ve kredi kartları ile geçen ay toplam 57,8 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutar geçen yılın mayıs ayındaki 50,9 milyar liralık kartlı ödemlere göre yüzde 14'lük artışa işaret etti.

Mayıs ayındaki kartlı ödeme tutarının 51,8 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 6 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde yüzde 40, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 11 oldu.

İnternetten ödeme alışkanlıklarının her geçen gün artmasıyla beraber BKM verilerine göre mayıs ayında toplam 8,5 milyar TL kartlı ödemeyle rekor kırıldığı görüldü. Buna göre 2016 yılı mayıs ayı ile kıyaslandığında internetten kartlı ödemelerde yüzde 46 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösteren kartlı ödemelere göre çok daha hızlı büyüyen internetten kartlı ödemeler, toplam kartlı ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.

Mayıs ayında yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde 1 milyar 294 milyon TL ve yüzde 15 payla kamu/vergi ödemeleri en fazla internetten ödeme yapılan sektör oldu.