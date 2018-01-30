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İnternetten kartla alışverişe onay için son gün yarın

İnternetten banka kartıyla alışverişe onay vermek için yarın son gün. 31 Ocak'a kadar onay vermeyen kullanıcıların kredi kartları, internet alışverişine kapatılacak.

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İnternetten kartla alışverişe onay için son gün yarın

Sanal alışverişte yeni dönem başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, elektronik ticarete güveni artırmak için harekete geçti.

Onay verilmeyen banka ve kredi kartları internet alışverişinde kullanılamayacak. İnternetten kartla alışveriş için kullanıcıların onayı gerekecek.

Daha önce 31 Aralık 2017 olarak açıklanan süre yoğunluk yaşanmaması için uzatılmıştı. Onay için son gün 31 Ocak 2018. 1 Şubat itibariyle onay verilmeyen kartlar sanal alışverişe kapalı olacak. 

Onay vermek için kullanıcıların izleyebileceği farklı yöntemler var.

Yeni alınacak banka ve kredi kartları da sanal alışverişe kapalı olarak gelecek. Kart sahiplerinin bankalara bildirimde bulunması gerekecek.

Bankalara verilen otomatik ödeme talimatları, düzenlemeden etkilenmeyecek.

TRT Haber

Etiketler: sanal alışveriş, kredi kartı, banka kartı, internetten alışveriş onayı
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