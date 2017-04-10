İnternetten araç alırken dikkat!

Rize'de bir kişi, internet sitesi üzerinden ikinci el araç satın almak için anlaştığı şahıs tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Rize'de esnaflık yapan Engin Şentürk (44), 24 Mart'ta internette satılık otomobil ilanlarına baktığını anlattı.

Bir sitede uygun fiyatlı bir araba ilanı gördüğünü, aracın kazalı olduğunu ifade eden Şentürk, "Fiyatı çok uygundu. Piyasa değeri 30 bin lira iken 24 bin lira gibi bir fiyatı vardı. Arabayı satan bir firmaydı, herhangi bir kişi satmıyordu. Sitede 25 araba daha vardı, o yüzden bu bana güven verdi. Daha sonra bir kişiyle görüştüm. Bana 'kaparo yatırırsan arabayı ayıracağım.' dedi. Ben de hesap numarasını aldım. Hesaba bin lira yatırdım." dedi.

Şentürk, aracı almak için Ankara'ya gittiğini ancak verilen adreste öyle bir firma olmadığını öğrendiğini belirterek, kendisine verilen telefon numarasını aradığında da böyle bir numaranın kullanılmadığı yönünde mesaj aldığını söyledi.

İnternet sitesini kontrol ettiğinde ilanın kaldırıldığını gördüğünü, bunun üzerine dolandırıldığını anladığını dile getiren Şentürk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeyle başvurarak şahıstan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Şentürk, şikayetin sonucunu beklediğini belirterek, "Benim canım yandı. Diğer insanların da canının yanmaması için yetkililerin bir an önce bu konu üzerinde çalışma yapmalarını istiyorum. İnsanlar zor şartlar altında para kazanıyor. Dolandırıcılar oturdukları yerden 100-200 binleri alıp götürüyor." diye konuştu.