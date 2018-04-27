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Buradasınız : » » İnternetten altın satışında yüzde yüz artış

İnternetten altın satışında yüzde yüz artış

Yaz mevsimin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla altına talep artıyor. İnternetten altın satışı da giderek yaygınlaşıyor.

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İnternetten altın satışında yüzde yüz artış

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye'de e-ticaretin potansiyeli ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ekmekçi, "Ramazandan önce düğünlerin planlanmış olmasıyla, hem ev düzenlemek isteyenlerin alışverişinde, hem de düğünlerde kullanılacak ve takılacak altının satışında artış yaşanıyor. Online altın satışına tüketici alıştı ve güveniyor. Geçen seneye göre şu an internetten altın satışında yüzde yüz artış var. Bu artışta, sezonun başlamasıyla birlikte satışlarda taksit yapılmasının da önemli etkisi var" dedi.

İnternette alımda taksit imkanı

Ekmekçi, kurun da etkisiyle ilk 2 ayda biraz durulma yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mart ayında stabilize oldu ve toparlandı, nisan ayı da oldukça iyi gidiyor. İnternette altını taksitle, hatta vade farksız taksitle satan üyelerimiz var. Dolayısıyla hem altın satışlarında hem ev eşyalarının satışında iyi bir artış var."

Kaynak: AA

Etiketler: ramazan, düğün, altın satışları, altın
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