İnternet satışlarına yeni düzenleme yolda

Rekabet Kurumu'nun düzenlemesiyle, Türkiye'nin çevre ülkelere e-ticaret yoluyla gerçekleştireceği ihracatı da artırması bekleniyor.

Rekabet Kurumu tarafından, internet satışlarının pasif satış yöntemi niteliği taşıdığının belirtilmesiyle sınırlı kalan "Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz", rekabet hukuku kurallarının internet satışları açısından yeniden değerlendirilmesi amacıyla güncellendi.

Buna göre, sağlayıcılar, dağıtıcılarının internet üzerinden ürün satışlarını engelleyemeyecek. Düzenlemeden önce, internet müşterileri ayrı bir müşteri grubu olarak tanımlanıyor, dağıtıcı ve bayilerin internet üzerinden satışları yasaklanabiliyordu. Bu yasaklamalara son verilirken, fiyat sorgulamak için bayinin internet sitesine giren müşterinin, sağlayıcının ana sayfasına yönlendirilmesi devri de kapandı. Yeni düzenlemede seçici dağıtım sistemiyle ürünlerini dağıtan marka sahiplerinin, dağıtımın niteliği ve kalitesi, marka imajı ve potansiyel etkinliği muhafaza etmeye yönelik haklarının korunması da gözetildi.

Her bayinin internetten satış hakkı var

Prensip olarak her bayinin internet üzerinden satış yapabilme hakkına sahip olması gerektiğine işaret edilen kılavuzda, internet satışlarının serbestleştirilmesine ilişkin yeni kurallar yer aldı.

Bu kapsamda, bayiler ve dağıtıcılar kendi sitelerinde ve internet satış platformlarında serbestçe faaliyet gösterebilecek. Ürün tedarikçileri, sağlayıcılar, üreticiler ve toptancılar bayilerine ya da dağıtıcılarına internet üzerinden sattıkları ürünler için daha yüksek bir fiyat uygulayamayacak, internet kanalıyla yapılan satışların oranına ilişkin kısıtlama getiremeyecek.

Öte yandan sağlayıcı, satış kanalı olarak internetin kullanımına yönelik bazı koşullar öngörebilecek. Sağlayıcı, ürünlerinin satışa sunulduğu web sitesine ilişkin kalite koşulları getirebileceği gibi, internetten alışveriş yapan tüketicilere belli hizmetlerin sunulmasını şart koşabilecek veya fiziki satış noktasına sahip olma yükümlülüğü getirebilecek. Ayrıca sağlayıcı, alıcının belirli standart ve koşullarını karşılayan "satış platformları" üzerinden satış yapmasını isteyebilecek. Öngörülecek koşulların, doğrudan veya dolaylı olarak internet satışlarının engellenmesine neden olmaması gerekecek.

Kaynak: AA