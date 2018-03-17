İnteraktif Vergi Danışmanı uygulaması yoğun ilgi görüyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi sürecinin kolaylaştırılmasında, doğru bilginin hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda interaktif programlar hazırlanması çalışmalarını yürüten GİB'in, mükelleflerin ve yeni işe başlayanların kişisel vergi takvimlerini oluşturarak yükümlülüklerini kolayca izlemelerine imkan verecek "İnteraktif Vergi Danışmanı" programı kullanılmaya başlandı.

Mevzuat değişikliği ile ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirme ve güncelleme çalışmaları devam edecek İnteraktif Vergi Danışmanı uygulamasına 2017'de yapılan giriş sayısı 141 bin 538 oldu.

Mükelleflerin talep ve önerilerini iletebileceği Mükellef Geri Bildirim Sistemi kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin bildirilen sorun, talep, öneri ve memnuniyetler değerlendirilerek, ilgili birimlere aktarıldı ve sonuçlandırıldı.

Söz konusu sistem aracılığıyla mükelleflerden toplam 18 bin 782 talep ve bildirim alındı. Bunun 13 bin 373'ünü işlem talepleri, 5 bin 409'unu ise bildirimler oluşturdu. Söz konusu bildirimlerin bin 880'i öneri olarak değerlendirilmek üzere ilgili birimlere aktarıldı. Aktarılan bildirimlerin tamamı, işlem taleplerinin de 13 bin 308'i ilgili birimler tarafından sonuçlandırıldı.

Kaynak: AA