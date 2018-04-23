İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları yüzde 84 arttı

Dünyanın en büyük havayolu ve seyahat şirketlerinden İngiltere merkezli Thomas Cook'tan yapılan açıklamada, "Türkiye'ye şu anda yapılan paket tatil rezervasyonları bir önceki seneye kıyasla yüzde 84 artış kaydetmiş durumda." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin uygun fiyatlama karşılığında kaliteli, herşey dahil paketleri nedeniyle İngiliz aileler tarafından tercih edildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'ye yapılan paket tatil rezervasyonlarının yüzde 61'ini ailelerin oluşturduğu bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye şu anda rezervasyonlarda üçüncü sırada. Ama aslında hali hazırda Türkiye'de paket tatiller, İspanya ve Kanarya Adalarının toplamından daha fazla satıyor." ifadesine yer verildi.

Thomas Cook Genel Müdürü Chris Mottershead da "Şu ana kadar yaz için yapılan rezervasyonlarda Türkiye üstünlüğü göze çarpan destinasyon. Geçen seneye kıyasla bu sene Türkiye rezervasyonlarında dikkate değer bir artış görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ana kadar İngiltere'den yapılan rezervasyonlarda İspanya'nın birinci, Yunanistan'ın ikinci, Türkiye'nin üçüncü, ABD'nin dördüncü ve Karayiplerin beşinci sırada olduğu kaydedildi.

Öte yandan Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz ülkelerine bu yıl yapılan rezervasyonlarda da artış görüldüğü belirtilirken, Mısır için yapılan tatil rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla yüzde 89'luk artış olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA