İngiltere'den tatil raporu: Türkiye açık ara en gözde tatil yeri

Thomas Cook'un tatil raporuna göre, İngiliz turistlerin Türkiye'ye tatil rezervasyonları İspanya ve Kanarya Adaları'nın üzerine çıktı.

BBC'de yer alan habere göre Thomas Cook, kendisi üzerinden yapılan rezervasyonların yüzde 61'ini Türkiye'deki paket turların oluşturduğunu aktardı.

Raporda, Türkiye'de 2016'da yaşanan terör saldırılarının ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından rezervasyonlarda sert düşüşlerin görüldüğü ancak 2017'de başlayan toparlanmanın bu yıl da devam ettiği belirtildi.

Thomas Cook İdari Direktörü Chris Mottershead, "Türkiye 2018 yazı için açık ara en gözde tatil yeri" diye konuştu.

Raporda, İngiliz turistlerin yıl boyunca en fazla tercih ettiği tatil yerleri sırasıyla İspanya, Yunanistan, Türkiye, ABD ve Karayipler olarak sıralandı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki farkın ise giderek kapandığı ifade edildi.