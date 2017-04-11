İngiltere'de enflasyon martta seviyesini korudu

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede TÜFE, beklentilerle uyumlu şekilde geçen ay yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.

Şubat ayında da yıllık bazda yüzde 2,3 olan TÜFE, Eylül 2013'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.

İngiltere'de mart ayında aylık TÜFE ise yüzde 0,3 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,4 artış kaydetti. Ülkede mart ayında çekirdek TÜFE aylık yüzde 0,5 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,4 olurken, yıllık bazda çekirdek TÜFE de yüzde 1,9 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1,8 arttı.

ONS’den yapılan açıklamada, gıda, alkol, tütün, giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artışın mart ayında tüketici fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğu, ulaşım, hava yolu ve yakıt ücretlerinin ise bu baskıyı dengelediği belirtildi.

Bu arada, İngiltere Merkez Bankası (BoE), son 3 yıldır uzun vadede enflasyonda yüzde 2 hedefini koruyor. BoE Para Politikası Kurulu, geçen ay açıkladığı tutanaklarda, "2018’in başında yüzde 2,75 ile zirve seviye görülecektir. Bu seviyeden sonra ise kademeli olarak enflasyonun hedef seviyeye geri dönmesi beklenmektedir." ifadelerini kullanmıştı.