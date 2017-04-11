  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.725
    EURO 3.951
  • BIST 91391.21
    ALTIN 150.468
Buradasınız : » » İngiltere'de enflasyon martta seviyesini korudu

İngiltere'de enflasyon martta seviyesini korudu

İngiltere’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), martta yıllık bazda yüzde 2,3 artışla Şubat 2017'deki seviyesini korudu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İngilterede enflasyon martta seviyesini korudu

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede TÜFE, beklentilerle uyumlu şekilde geçen ay yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.

Şubat ayında da yıllık bazda yüzde 2,3 olan TÜFE, Eylül 2013'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.

İngiltere'de mart ayında aylık TÜFE ise yüzde 0,3 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,4 artış kaydetti. Ülkede mart ayında çekirdek TÜFE aylık yüzde 0,5 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,4 olurken, yıllık bazda çekirdek TÜFE de yüzde 1,9 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1,8 arttı.

ONS’den yapılan açıklamada, gıda, alkol, tütün, giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artışın mart ayında tüketici fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğu, ulaşım, hava yolu ve yakıt ücretlerinin ise bu baskıyı dengelediği belirtildi.

Bu arada, İngiltere Merkez Bankası (BoE), son 3 yıldır uzun vadede enflasyonda yüzde 2 hedefini koruyor. BoE Para Politikası Kurulu, geçen ay açıkladığı tutanaklarda, "2018’in başında yüzde 2,75 ile zirve seviye görülecektir. Bu seviyeden sonra ise kademeli olarak enflasyonun hedef seviyeye geri dönmesi beklenmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: İngiltere, enflasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER