İngiltere, Brexit planını yeni yılda açıklayacak

May, İngiliz Parlamentosunda, komisyon başkanlarının oluşturduğu İrtibat Komisyonu üyelerinin Brexit'e ilişkin oturumuna katıldı.

İngiliz lider burada yaptığı konuşmada, resmi Brexit sürecini gelecek yıl mart sonuna kadar başlatmakta kararlı olduğunu vurgulayarak, hükümetin AB ile resmi müzakerelere oturmadan önce, milletvekillerinin hükümetin Brexit planını ele alabilmesini istediğini ancak nihayetinde, halkın talebini, hükümetin yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Theresa May, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin 2017'nin mart ayı sonuna kadar işletilmesine ilişkin, "Bu takvime uyacağız. 50. madde sürecini uzatmaya niyetimiz yok. Ayrıca, 50. madde devreye alınmadan önce yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgiyi yayımlayacağımızı da söyledik. Yeni yılın başında yapacağım konuşmada, yaklaşımımız ve fırsatlar hakkında daha fazla bilgi vereceğim." dedi.

23 Haziran'da yapılan AB referandumunda sandıktan çıkan sonucun sadece AB'den ayrılma anlamı taşımadığını belirten May, bunun ayrıca ülkenin çalışma biçimini değiştirmek için verilen bir oy olduğunu dile getirdi.

İngiltere Başbakanı ve iktidardaki Muhafazakar Parti lideri May, ülkedeki muhalefet tarafından Brexit planının detaylarını açıklamamakla ve Brexit süreciyle ilgili parlamentoyu yeteri kadar bilgilendirmemekle eleştiriliyor.

May, elini güçsüzleştireceği gerekçesiyle planın her detayının kamuoyuyla paylaşılmaması gerektiğini ifade ediyordu. Ancak partisinden yaklaşık 40 milletvekilinin de konuyla ilgili muhalefetiyle karşılaşan May, bu ay başında geri adım atarak, Brexit planının detaylarının açıklanabileceğini söylemişti.

May, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin 2017'nin mart ayı sonuna kadar işletileceğini duyurmuştu. İngiltere'nin bu maddeyi işleme koymasıyla, AB'den ayrılış anlaşmasının şartlarının belirlenmesi için iki yıllık süreç de başlayacak. Avrupalı yetkililer, 50. maddenin bir an önce işleme konulması çağrısında bulunuyor.

23 Haziran'da yapılan referandumda, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık halkının yüzde 51,9'u AB'den çıkışa destek vermişti. AA