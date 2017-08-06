İngilizler Muğla'dan vazgeçmiyor

Birçok İngiliz tatilini geçirmek için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'yı tercih ederken, bazıları da konut alarak bölgeye yerleşiyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra üst düzey konaklama imkanlarıyla çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Muğla, özellikle son 10 yıldır İngiliz turistlerin gözdesi haline geldi.

Tatillerini geçirmek için Muğla ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Dalaman'a gelen İngilizlerden bazıları, sonraki yıllarda tekrar ziyaret ettikleri bölgeye konut alarak yerleşiyor.

Muğla'yı en çok ziyaret eden yabancı ülke vatandaşları arasında İngilizler birinci, Ruslar ikinci, Almanlar üçüncü sırada bulunuyor. Bunları Ukrayna ve Hollanda uyruklular takip ediyor.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, yaptığı açıklamada, İngiltere pazarının bölgeleri için önemine işaret etti.

Türkiye'ye yılda yaklaşık 2,5 milyon İngiliz turistin geldiğini belirten Bülbüloğlu, "Bunun da yaklaşık 1,5 milyonu Muğla'yı tercih ediyor. Londra'nın kuzey tarafından, Manchester bölgesinden oldukça çok turist ağırlarız. İngiltere'nin kuzeyinde Marmaris en popüler destinasyon ve bu 20 yıldır böyle." dedi.

Bülbüloğlu, 20 yıl önce tur operatörleri tarafından bölgeye 5 bin İngilizin getirildiğini anlatarak, "20 yıllık bir birliktelik söz konusu. Burada İngiliz kültürü uygulanmış. Antalya'ya giderseniz İngiliz kahvaltısı bulamazsınız ama Marmaris'te her otelde İngiliz kahvaltısı bulursunuz. İngiliz kültürünü yaşattığı için Marmaris'i tercih ediyorlar." diye konuştu.

"Bu yıl İngiliz turist sayısı yüzde 4 arttı"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ise ülkede Dalaman'ın İngilizlerin en çok tercih ettiği destinasyon olduğunu söyledi.

İngilizlerin tercihlerini kolay kolay değiştirmeyeceğini dile getiren Kırlı, bölgeyi sevdikleri için her yıl artan sayıda İngilizin kenti ziyaret ettiğini bildirdi.

Bu yıl bölgeye gelen İngiliz turist sayısında yüzde 4'lük artış yaşandığını belirten Kırlı, artışın 2018'de yüzde 20'ye çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ise İngilizlerin genelde "her şey dahil" sistemini sevmediğini, doğallığı, kalitesi nedeniyle Muğla'yı tercih ettiklerini anlattı.

Okutur, Muğla'nın İngilizlerin en çok mülk edindiği illerin başında geldiğine işaret etti.

"İngilizler burada çok rahat ediyor"

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, İngiltere'nin, Muğla'nın turizm piyasasında en büyük payı getiren ülke olduğunu bildirdi.

Bodrum'un turizmde ilk dönemlerde İngilizlerle sıçrama yaptığını ifade eden Gökbel, "Bodrum uzun süre İngiliz piyasasıyla gelişmiştir. Bu bölgemizin turizm gerçeği. İngilizlerin havasıyla, insan dokusuyla çok rahat ettikleri bir bölge. Buradaki tatillerinden son derece memnunlardı. Bu memnuniyet, burada konut sahibi olmakta da en büyük tetikleyici unsur oldu." diye konuştu.

İngiliz uyrukluların Muğla ve Bodrum civarında konut, mal ve mülk edindiğini dile getiren Gökbel, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı ve otel işletmecisi Mete Ay da Fethiye'de yaklaşık 3 bin 500 İngilizin yaşadığını bildirdi.

İngilizlerin Fethiye'yi tercih etmesinin üç ana nedeni olduğunu anlatan Ay, şunları kaydetti:

"Bu nedenlerin başında Türklerin cana yakın ve arkadaş canlısı olması geliyor. İngiltere'de sürekli kapalı bir hava var. Türkiye'de güneşli ve sıcak bir havanın olması İngilizlerin buraya ilgisini artırıyor. Bir diğer nedeni ise İngiliz poundunun kuvvetlenmesiyle beraber alım güçleri çok yüksek. Aynı paraya kendi ülkelerinde 4 kişilik yemek yiyebiliyorlarken, Türkiye'de 12 kişilik yemek yiyorlar."

20 yıldır Bodrumlu

Bodrum'da yaşayan İngiliz uyruklu 72 yaşındaki emekli polis Wyn Dvnn, 20 yıl önce tatil için geldiği ilçeye yerleşmeye karar verdiğini söyledi.

Bodrum'da yalnız yaşadığını belirten Dvnn, "Bodrum ve Muğla çok güzel. Bodrum'da her sabah sahilde yürüyorum. Daha sonra tanıdığım mekanlara gelip vakit geçiriyorum." dedi.

Türk insanının çok cana yakın olduğunu, onlarla iyi anlaştığını dile getiren Dvnn, "Herkesin buraya gelmesini öneririm. Özellikle burada yaşayan insanlar çok dost canlısı ve iyi. Burada mutsuz olacağınızı düşünmüyorum. Burada evim var. Bundan sonraki hayatımı burada geçirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tatil için üç yıldır Fethiye'yi tercih eden Mark Adwards (56), ilçeye eşi ve arkadaşlarıyla geldiğini ifade etti.

Fethiye'nin havası ve güneşinin çok güzel olduğunu, burada kendilerini güvende hissettiklerini vurgulayan Adwards, şunları kaydetti:

"Seyahati seven bir aileyiz. Dünyada başka yerlere de gittik. Avrupa'da kadınların kendi başlarına yürüyemediği yerlere gittik. Gittiğimiz yerlerde bizi dükkanına çekmeye çalışanlar oldu. Burada ise bunları yaşamıyoruz. Türkiye, İngiltere'den çok daha güvenli bir yer. Burada çok güzel bir ilgi ve samimiyet var. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar iyi fiyatlara bu kadar güzel yemekler yiyemezsiniz. Fethiye'de spordan tarihe kadar yapılabilecek birçok etkinlik var."

Fethiye'de yaşayan Rachel Duggan (48) ise 14 yıl tatile geldikleri ilçeyi çok sevdikleri için 2 sene önce eşiyle buraya yerleştiklerini bildirdi.