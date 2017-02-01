'İngiliz ekonomisi yavaşlamaya devam edecek'

İngiltere’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR) İngiliz ekonomisinin yavaşlamaya devam edeceğini açıkladı.

NIESR'den yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç yıl boyunca küresel ekonominin büyüme hızını artırırken İngiliz ekonomisinin büyümesinin ise hız keseceği öngörüsünde bulunuldu.

İngiliz ekonomisinin geçen yıl sonu itibariyle kaydettiği yüzde 2 oranındaki büyümenin, bu yılın sonunda yüzde 1,7, gelecek yılın sonunda ise yüzde 1,9 seviyesine gerileyeceği vurgulandı.

Kuruluşun açıklamasında ayrıca geçen sene İngiltere’de ortalama yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 3,3 seviyesine yükseleceği, 2018 yılında ise 2,9 seviyesine gerileyeceği belirtildi.

Küresel ekonomik büyümenin ise geçen yılki yüzde 3 seviyesinden bu yıl yüzde 3,1 seviyesine, 2018 yılında ise yüzde 3,5 seviyesine yükseleceği kaydedildi. Konuya ilişkin olarak NIESR Makroekonomik Modelleme ve Projeksiyon Başkanı Simon Kirby, “2016 yılında güçlü tüketim talebi ekonomik büyümenin arkasındaki itici güç konumundaydı. Fakat bu yıl artan fiyatlar nedeniyle alım gücü azalacaktır.” ifadelerini kullandı.