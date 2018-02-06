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İngiliz bankası kredi kartıyla Bitcoin alımını yasakladı

İngiliz Lloyds Bankacılık Grubu, kredi kartları yoluyla Bitcoin dahil olmak üzere tüm sanal para birimlerinin alımını yasakladığını duyurdu.

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İngiliz bankası kredi kartıyla Bitcoin alımını yasakladı

İngiliz Lloyds Bankacılık Grubu'ndan yapılan açıklamada gurubun iştiraki olan Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax ve MBNA müşterilerinin bugünden itibaren sanal kripto para birimlerinin kredi kartı üzerinden satın alımına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Yasaklamanın sadece bankacılık grubunun 8 milyon adet kredi kartını kapsayacağı, şimdilik bankamatik kartlarını kapsamadığı bildirildi.

Açıklamada, “Bankacılık ürünlerimizi ve prosedürlerimizi gözden geçiriyoruz. Bu kararımız da bunun bir parçası.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiliz bankası, bitcoin, sanal para, kripto para
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