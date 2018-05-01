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Buradasınız : » » İngiliz bankacılık devi 162 şubesini daha kapatacak

İngiliz bankacılık devi 162 şubesini daha kapatacak

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS) 162 şubesini kapatma kararı aldı.

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İngiliz bankacılık devi 162 şubesini daha kapatacak

Bankadan yapılan açıklamada, İngiltere çapında 162 şubenin kapatılmasına ve 792 kişinin de işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, ülke çapında ilk etapta yaz aylarında 109 şubenin, ardından da kasım ayında 53 şubenin daha kapatılacağı belirtildi.

Ayrıca daha önce İngiltere'de RBS’in çatısı altında Williams & Glyn ismiyle yeni bir bankanın hizmete sokulmasının planlandığı, ancak artık bu plandan vazgeçildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Artık Williams & Glyn adıyla bir bankayı hizmete sokma planından vazgeçtik. Şimdi Natwest ve Royal Bank of Scotland olmak üzere çok yakın mesafelerde iki aynı banka ağımız mevcut." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz hükümetinin yüzde 72 hisse payına sahip olduğu bankada son yıllarda dönem dönem şube kapatma ve işten çıkarmalar yaşanmıştı. Son olarak geçtiğimiz yıl sonu 259 şubenin kapatılmasına, 680 çalışanın ise işten çıkarılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

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