IMF'den yolsuzlukla mücadele adımı

Yolsuzlukla mücadelede daha etkin rol oynanmasını öngören düzenleme Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu'ndan geçti.

IMF'ye göre yolsuzluk, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme kapasitesini baltalıyor. Ayrıca araştırmalar yolsuzluğun düşük büyüme, yatırım ve gelir vergisi ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Yeni düzenleme, 1997’de kabul edilen “IMF’nin Yönetim Sorunlarındaki Rolü: Kılavuz Notu”nda yer alan uygulamaları daha sistematik, tarafsız ve verimli hale getirecek. 1 Temmuz 2018’de yürürlüğe girecek.

Borç verme şartlarından biri olacak

Tüm ülkeler düzenli olarak yönetimdeki zayıflıklara karşı incelemeye tabi tutulacak. İnceleme mali yönetim, finans sektörü denetimi, merkez bankası yönetimi, piyasa regülasyonları, hukukun üstünlüğü, para aklamayla mücadele ve terörizmin finansmanı gibi alanları kapsayacak.

İnceleme sonuçları ve politika önerileri, IMF üyeleriyle ilgili yıllık değerlendirme niteliğini taşıyan 4. Madde Konsültasyon Raporu’nda yer alacak.

IMF'nın açıklaması şu şekilde:

“Borçlanma açısından, yönetim kırılganlıklarının Fon tarafından desteklenen programların uygulanmasını olumsuz etkileyip etkilemediğine bakılacak. Esas itibarıyla, bu kırılganlıklar eğer programdaki hedeflere erişilmesi açısından kritik öneme sahipse giderilmelerine yönelik tedbirler Fon’un program şartlarından biri olacak.”

Kaynak: AA