  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

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IMF'den Mısır'a '1,25 milyar dolarlık kredi' onayı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulunun, Mısır'a 1,25 milyar dolarlık kredi verilmesini onayladığı bildirildi.

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IMFden Mısıra 1,25 milyar dolarlık kredi onayı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulunun, Mısır'a 1,25 milyar dolarlık kredi verilmesini onayladığı bildirildi.

Mısır Maliye Bakanı Amr el-Carihi'nin ülkede yayımlanan bir gazetede yer alan açıklamasında, IMF Yönetim Kurulunun 1,25 milyar dolarlık yeni kredi diliminin ödenmesini onayladığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

Mısır Haber Ajansı MENA'nın Merkez Bankasından yetkililere dayandırdığı haberde ise Mısır'ın yeni krediyi bugün teslim alacağı ifade edildi.

Maliye Bakanı, geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada, IMF kredisinin 1,25 milyar dolarlık ikinci kısmını gelecek hafta teslim alacaklarını duyurmuştu.

Mısır, geçen yılın kasım ayında, IMF'den alacağı kredinin 2,75 milyar dolarlık ilk kısmını teslim almıştı.

Yeni ekonomik programın desteklenmesi için IMF'den 3 yıl içinde 12 milyar dolar kredi almak için görüşmelere başlayan Mısır hükümeti ve IMF heyeti, geçen yılın ağustos ayında 12 milyar dolarlık kredi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Etiketler: Uluslararası Para Fonu, imf, mısır, kredi
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