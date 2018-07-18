IMF Türkiye'nin 2019'da yüzde 3,9 büyümesini bekliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Araştırma Departmanı Direktörü Gian Maria Milesi-Ferretti, IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunu güncellemesinin ardından soruları yanıtladı.

Türk ekonomisinin geçen yıl politika desteğiyle yüzde 7,4 büyümesinin ardından yavaşlamasının doğal olacağını vurgulayan Milesi-Ferretti, "Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz" dedi.

IMF'nin pazartesi yayımlanan güncel DEG raporunda, Türkiye'ye yönelik bu yılki büyüme beklentisine yer verilirken, 2019 büyüme beklentisine değinilmemişti.

Nisan ayında yayımlanan bir önceki raporda ise Türkiye'ye yönelik 2018-2019 büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 4,4 ve yüzde 4 olarak açıklanmıştı.

"Yüzde 4 civarı büyüme iyi bir performans"

Milesi-Ferretti, Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerinin aşağı çekilmesinde, global finansal şartlarının sıkılaşması, artan petrol fiyatları ve Türk lirasındaki değer kaybının etkili olduğunu aktardı.

Büyümenin yüzde 4 civarında dengelenmesinin enflasyonun düşmesine olanak sağlayacağına işaret eden Milesi-Ferretti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin yüzde 7'nin üzerine çıkan büyüme performansı elbette muazzamdı ancak aşırı ısınmaya dair birçok işaret ortaya çıktı. Cari açık genişledi, enflasyon yükseldi. Dolayısıyla, sürdürülebilir olmayan büyümenin yavaşlayacağını bir süredir öngörüyorduk. Yüzde 4 civarında büyüme, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik algının negatife döndüğü piyasa ortamı göz önüne alındığında iyi bir performans."

IMF Araştırma Departmanı Direktörü Milesi-Ferretti, büyüme dengelenirken cari açık ve yüksek enflasyon gibi kırılganlıkların azaltılmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA