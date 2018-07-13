IMF Türkiye'deki yeni dönemi değerlendirdi

Uluslararası Para Fonu IMF Sözcüsü Gerry Rice, Washington'da basın toplantısı yaptı, Türkiye'deki yeni dönemle ilgili görüşlerini paylaştı.

Rice'a ekonomiyi ilgilendiren bakanlıkların sayısının bürokrasiyi azaltmak amacıyla altıdan üçe indirilmesi soruldu.

"Yeni hükümet kararlı olduğunu gösteriyor"

Yapısal değişikliklerle ilgili yorum yapamayacağını söyleyen Gerry Rice şöyle konuştu:

"Önemli olan yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlendirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya kararlı olduğunu gösteriyor olması."

"Güvence altında olduğunu ortaya koydu"

Rice, ayrıca ekonomi yönetiminin piyasalardaki hareketliliğe verdiği tepkiye de değindi.

IMF Sözcüsü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamayla ilgili operasyonel bağımsızlığının güvence altında olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: AA