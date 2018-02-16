IMF, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

Uluslararası Para Fonu 2018’e ilişkin bir önceki büyüme beklentisi yüzde 3,5 seviyesindeydi.

Uluslararası Para Fonu'nun yayınladığı değerlendirme raporunda, IMF heyetinin Türkiye’ye ilişkin "Madde 4 Görüşmelerini" tamamladığı bildirildi.

Türk ekonomisinin 2016 yılındaki zayıflamanın ardından 2017’de mali genişleme ve elverişli dış koşulların yardımıyla toparlandığına vurgu yapılan raporda, “2017 yılında büyümenin yüzde 7 civarında olduğu tahmin ediliyor. Potansiyelin oldukça üzerinde olan bu büyümenin sonucunda üretim açığı, ilgili dengesizliklerin işaretleriyle birlikte pozitif gözüküyor” ifadelerine yer verildi.

“IMF heyetinin baz senaryosuna göre, Türkiye’nin bu yıl yüzde 4 büyümesinin beklendiği” kaydedilen değerlendirmede, bunda geçen seneye göre daha az mali genişleme uygulanmasının etkili olacağı belirtildi.

IMF Yönetim Kurulu'nun henüz onaylamadığı değerlendirme raporundan önce ekim ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 genişleyeceği öngörüsünde bulunulmuştu.

4. madde konsültasyonu nedir?

IMF'nin kuruluş anlaşmasına göre her üye ülkenin "4.Madde Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor.

IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her üyenin ekonomik gelişmelerine ilişkin olarak (genellikle yılda bir kere) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor. Söz konusu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak isimlendiriliyor.

IMF heyetlerinin, Madde 4 Görüşmeleri çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler onay için IMF'nin Washington'daki Yönetim Kurulu’na sunuluyor.

Kaynak: AA